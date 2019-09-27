Компания Макгрегора потеряла 300 тысяч евро за последние 12 месяцев

Как сообщает портал bjpenn.com, в 2017 году убытки компании составили 470 923 евро, в 2018 – возросли до 664 170, а за последние 12 месяцев McGregor Sports and Entertainment Ltd потеряла 309 462 евро.
Как отмечает издание, опубликованные цифры являются значительными, но маловероятно, что они нанесут сильный ущерб кошельку Конора МакГрегора, чье состояние оценивается в сумму от 47 до 110 миллионов долларов.
Напомним, что McGregor Sports and Entertainment Ltd занимается спортивным менеджментом, промоушеном и рекламой.
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