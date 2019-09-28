Хабиб Нурмагомедов: Большая вероятность, что следующий бой пройдет в России Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым намекнул, что его следующий бой пройдет в России.