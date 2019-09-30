Тони Фергюсон: Скоро новость о бое, оставайтесь на связи Ранее сообщалось, что представитель США станет следующим соперником Хабиба Нурмагомедова.

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон рассказал, как обстоят дела с организацией следующего поединка в UFC.

«Получил сигнал, чемпион возвращается! Скоро новость о бое, оставайтесь на связи. Я снова в деле», – написал Фергюсон в своем Instagram.

34-летний американец не знает поражений с 2012 года. В крайнем поединке он победил соотечественника Дональда Серроне.