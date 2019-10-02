Усман и Ковингтон сразятся на турнире UFC в Лас-Вегасе (фото) Последний выйдет на этот бой в статусе обязательного претендента.

Новости СМИ2 Пресс-служба UFC сообщила о скором поединке нигерийца Камару Усмана и американца Колби Ковингтона. Отмечается, что бой за титул чемпиона в полусреднем весе возглавит турнир в Лас-Вегасе, намеченный на 14 декабря. В крайнем поединке американец победил Роби Лоулера, а Усман одолел другого бойца из США – Тайорна Вудли и выиграл чемпионский титул. Посмотреть эту публикацию в Instagram It's finally time to settle this! 🇳🇬🇺🇸 🏆 Dec 14. Las Vegas. #UFC245. Публикация от ufc (@ufc) 1 Окт 2019 в 3:45 PDT