Сен-Пьер намекнул на сгонку веса и возвращение в UFC (фото)

Экс-чемпион UFC в среднем и полусреднем весе Жорж Сен-Пьер опубликовал загадочный пост в Instagram.
Он выложил фото с японского ресторана и подписал снимок следующим образом: «Суши становятся еще вкуснее после 75-часового голодания».
Эту запись прокомментировал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который надеется получить бой с канадцем: «155 фунтов?».
Очевидно, что последний имел ввиду переход Сен-Пьера в легкую весовую категорию.
Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что в ближайшее время стороны начнут переговоры о поединке в 2020 году.
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