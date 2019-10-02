Сен-Пьер намекнул на сгонку веса и возвращение в UFC (фото) Канадец завершил карьеру в феврале этого года.

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Экс-чемпион UFC в среднем и полусреднем весе Жорж Сен-Пьер опубликовал загадочный пост в Instagram.

Он выложил фото с японского ресторана и подписал снимок следующим образом: «Суши становятся еще вкуснее после 75-часового голодания».

Эту запись прокомментировал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который надеется получить бой с канадцем: «155 фунтов?».

Очевидно, что последний имел ввиду переход Сен-Пьера в легкую весовую категорию.

Ранее менеджер Нурмагомедова заявил, что в ближайшее время стороны начнут переговоры о поединке в 2020 году.