Источник: Емельяненко получит за поединок с Кокляевым 160 тысяч долларов - Советский спорт
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02 октября 2019 13:19ММАГичунцев Артур

Источник: Емельяненко получит за поединок с Кокляевым 160 тысяч долларов

Такой информацией располагает российский журналист Игорь Лазорин.

29 ноября боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет боксерский поединок против российского стронгмена Михаила Кокляева. Их встреча состоится на «ВТБ Арене».

По информации источника, гонорар 38-летнего Емельяненко составит 160 тысяч долларов. 40-летний Кокляев получит в два раза меньше.

На данный момент Емельяненко одержал 28 побед в ММА. Также он провел один бой в боксе (ничья). Что касается Кокляева, то ранее он не выступал в соревнованиях по правилам смешанных единоборств. Михаил является Мастером спорта по тяжелой атлетике.

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