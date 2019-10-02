Фергюсон пошутил над Хабибом: Время готовить десерт (видео)

Американец Тони Фергюсон опубликовал издевательский пост в соцсети, посвященный чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.
На ролике, который выложил представитель США, уроженец Дагестана готовит тирамису. Фергюсон подписал его так: «Я говорил это раньше и скажу это снова. Время для тирамису».
Фергюсон не знает поражений с 2012 года. Его поединок с Хабибом срывался четыре раза.
По слухам, Нурмагомедов готов встретиться с американцем, но при этом он рассматривает бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером.
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