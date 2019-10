Фергюсон пошутил над Хабибом: Время готовить десерт (видео)

Американец Тони Фергюсон опубликовал издевательский пост в соцсети, посвященный чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

На ролике, который выложил представитель США, уроженец Дагестана готовит тирамису. Фергюсон подписал его так: «Я говорил это раньше и скажу это снова. Время для тирамису».

Фергюсон не знает поражений с 2012 года. Его поединок с Хабибом срывался четыре раза.

По слухам, Нурмагомедов готов встретиться с американцем, но при этом он рассматривает бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

“I Said It Before & I’ll Say It Again,.. Maaaan I Love Bein’ A Turtle” 🐢 #TiramisuTuesday 👊😂👍 #KhabibTime —> 🍮🍩🍪🍰🎂🧁🥧🥮 # JustSayNo 💯 Champ Shit Only™️ 🇺🇸🏆🇲🇽 #defendorvacate pic.twitter.com/8iksmm8Wwq