Хабиб Нурмагомедов: В детстве я часто задумывался, доживу ли до 30

Под снимком он сделал неожиданное признание.
«Вы даже не представляете, что у меня тут в голове творилось, но об одном я задумывался часто в этом возрасте: доживу ли я до 30 лет, не знаю почему, но эта мысль часто возникала у меня», – написал Нурмагомедов.
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