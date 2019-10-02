Хабиб Нурмагомедов: В детстве я часто задумывался, доживу ли до 30 Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в инстаграме свою детскую фотографию.

Под снимком он сделал неожиданное признание.

«Вы даже не представляете, что у меня тут в голове творилось, но об одном я задумывался часто в этом возрасте: доживу ли я до 30 лет, не знаю почему, но эта мысль часто возникала у меня», – написал Нурмагомедов.