Кокляев получил рассечение во время очной ставки с Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев получил рассечение брови во время очной ставки с бойцом Александром Емельяненко, сообщают «Известия».
Инцидент произошел во время встречи бойцов, которая состоялась в одном из ресторанных комплексов в центре Москвы. Очную ставку спортсменов организовал блогер Азамат Бостанов. Кокляев получил рассечение после того, как Емельяненко бросил в него кепку.
Напомним, 4 сентября стало известно о том, что Кокляев и Емельяненко договорились о проведении боя по правилам бокса. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.
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