Александр Емельяненко – о рассечении Кокляева: Хочу заметить, не я это начал (видео) У Емельяненко и Кокляева состоялась очная ставка.

Российский боец Александр Емельяненко выложил в инстаграм видео с очной ставки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, во время которой его соперник получил рассечение брови в результате попадания в лицо кепки.

«Хочу заметить, не я это начал! Острые козырьки!» – написал Емельяненко в инстаграме.

Инцидент произошел во время встречи бойцов, которая состоялась в одном из ресторанных комплексов в центре Москвы. Очную ставку спортсменов организовал блогер Азамат Бостанов. Кокляев получил рассечение после того, как Емельяненко бросил в него кепку.

Напомним, 4 сентября стало известно о том, что Кокляев и Емельяненко договорились о проведении боя по правилам бокса. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.