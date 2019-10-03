Фроес перевесил Жамалдаева перед чемпионским боем на турнире ACA 100 в Грозном

Фроес оказался тяжелее соперника на 200 грамм, показав на весах 66,3 кг., россиянин - 66,1 кг.
Обладатель титула Салман Жамалдаев (17-1) ведет рекордную победную серию шестой год подряд. Для него это будет первая защита чемпионского пояса. Бой возглавит юбилейный 100-й турнир организации и пройдет 4 октября в Грозном в СК «Колизей».
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