Через неделю Макгрегор предстанет перед судом за нападение в пабе
Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор предстанет перед дублинским окружным судом в пятницу, 11 октября.
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Как сообщает Irish Post, Макгрегору предъявлено обвинение в нападении. В случае признания 31-летнего ирландца виновным ему грозит тюремный срок в шесть месяцев и штраф в 1500 евро.
Напомним, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях вступил в конфликт с посетителем одного из баров в Дублине (Ирландия). По информации СМИ, Макгрегор зашел в заведение и решил угостить всех посетителей своим виски. Однако один пожилой человек дважды отказался от предложения, несмотря на настойчивость ирландского бойца, и получил от него удар в лицо.
Видео инцидента, который произошел 6 апреля, опубликовано на канале TMZSports в YouTube.
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