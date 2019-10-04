Через неделю Макгрегор предстанет перед судом за нападение в пабе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 октября 2019 22:23ММА

Через неделю Макгрегор предстанет перед судом за нападение в пабе

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор предстанет перед дублинским окружным судом в пятницу, 11 октября.

Как сообщает Irish Post, Макгрегору предъявлено обвинение в нападении. В случае признания 31-летнего ирландца виновным ему грозит тюремный срок в шесть месяцев и штраф в 1500 евро.

Напомним, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях вступил в конфликт с посетителем одного из баров в Дублине (Ирландия). По информации СМИ, Макгрегор зашел в заведение и решил угостить всех посетителей своим виски. Однако один пожилой человек дважды отказался от предложения, несмотря на настойчивость ирландского бойца, и получил от него удар в лицо.

Видео инцидента, который произошел 6 апреля, опубликовано на канале TMZSports в YouTube.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Как до Луны пешком. Россия проиграла Испании все три матча на неделе «Краснодар» дома уступил «Хетафе» во втором туре Лиги Европы и подвел печальную черту под противостоянием российских клубов с испанскими в еврокубках на этой неделе. 04.10.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар
Зачем Туктамышевой Кубок Санкт-Петербурга? Анонс событий уик-энда Центральным турниром этой недели по идее должен стать юниорский этап Гран-при в Загребе. Но оказалось, что и у «взрослых» ожидается кое-что крайне интересное. 26.09.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Брайан Орсер: Благодаря конкуренции Медведева и Туктамышева могут сделать шаг вперед
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
В битве аутсайдеров сильнее оказалась «Магнитка». «Локомотив» падает все ниже «Советский спорт» – о матче двух неожиданных аутсайдеров. 03.10.2019 20:30 Хоккей Костяев Иван
На дне: Россия – Испания – 1:6. Итоги еврокубковой недели для клубов РПЛ Неутешительные выводы о судьбе российского футбола после матчей против соперников с противоположного края Европы. 04.10.2019 14:30 Футбол Зибрак Артем
Григорий Иванов: Не считаю Лунева слабым звеном «Зенита» Президент «Урала» рассказал о подготовке к матчу с «Зенитом», который сыграет в Екатеринбурге спустя три дня после яркой победы над «Бенфикой» в Лиге чемпионов. 03.10.2019 17:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
23:10 Легкая атлетика Акименко и Иванюк завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира
22:52 Баскетбол «Зенит» уступил «Альбе» в стартовом матче Евролиги
22:23 ММА Через неделю Макгрегор предстанет перед судом за нападение в пабе
22:10 Хоккей «Сочи» вырвал победу у «Авангарда», уступая по ходу встречи в три шайбы
21:57 Фигурное катание Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии
21:40 Футбол «Барселона» может обменять Гризманна в «ПСЖ» на Неймара
21:26 Футбол СМИ опубликовали размеры штрафов для игроков «Реала»
21:07 Футбол Виталий Шашков: Реален ли интерес «МЮ» к Соболеву? Парень растет, так что все возможно
20:55 Футбол СМИ: «Манчестер Юнайтед» собирается зимой купить нападающего «Крыльев Советов»
20:15 Футбол Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Монпелье»
20:11 Футбол Дженнаро Гаттузо: Больше всех из российских игроков мне нравился Карпин
19:52 Футбол Артем Дзюба: У Караваева получится в «Зените». Всячески ему помогу
19:48 Футбол Дзаппакоста получил разрыв крестообразной связки во время тренировки «Ромы»
19:37 Футбол «Краснодар-3» обыграл «Интер» благодаря голу вратаря на 94-й минуте (видео)
19:27 Хоккей «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Северсталью»
19:08 ММА Маурисио Почеттино: Я в «Тоттенхэме» пять лет, и все это время мы обсуждаем мое будущее
18:59 Теннис Осака обыграла Андрееску и вышла в полуфинал турнира в Пекине
18:48 Футбол «Реал» сообщил о травме Марсело
18:45 Футбол ЦСКА: Решение об участии Дивеева и Магнуссона в матче с «Ростовом» будет принято в день игры
18:26 Легкая атлетика Сергей Шубенков: Воспринял историю с крышкой на допинг-контроле с юмором
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика