Веласкес и Леснар провели бой в про-рестлинге - Советский спорт
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05 октября 2019 10:38ММАЛипкин Антон

Веласкес и Леснар провели бой в про-рестлинге

Леснар ушел со сцены под неодобрительный гул зрителей.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес встретился со своим бывшим соперником по смешанным единоборствам Броком Леснаром в прорестлинге. Бой прошел под эгидой организации WWE на турнире Smackdown в пятницу.

После непродолжительного боя Леснар скатился со сцены и ушел под неодобрительный гул зрителей.

Напомним, что в 2010 году Веласкес после победы над Леснаром стал чемпионом UFC.

Веласкес дебютировал в про-рестлинге в этом году, но не исключает возвращения в смешанные единоборства в 2020 году. Свой последний на данный момент бой в MMA 37-летний американец провел в феврале этого года, когда проиграл Франсису Нганну.

По информации ESPN, пока контракт между Веласкесом и WWE не подписан.

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