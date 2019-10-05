Жамалдаев проиграл Фроесу и потерял титул чемпиона ACA - Советский спорт
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05 октября 2019 11:13ММАВащенко Сергей

Жамалдаев проиграл Фроесу и потерял титул чемпиона ACA

Поединок завершился неожиданным поражением российского бойца.

Чемпион ACA в полулегком весе Салман Жамалдаев потерпел поражение и уступил свой титул бразильцу Фелипе Фроесу. Поединок между спортсменами состоялся в рамках юбилейного турнира ACA 100 в Грозном.

По истечению 5-раундового противостояния судьи вынесли решение в пользу Фроеса. Таким образом, бразилец смог прервать победную серию Жамалдаева, которая длилась шесть лет.

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