Жамалдаев проиграл Фроесу и потерял титул чемпиона ACA Поединок завершился неожиданным поражением российского бойца.

Чемпион ACA в полулегком весе Салман Жамалдаев потерпел поражение и уступил свой титул бразильцу Фелипе Фроесу. Поединок между спортсменами состоялся в рамках юбилейного турнира ACA 100 в Грозном.

По истечению 5-раундового противостояния судьи вынесли решение в пользу Фроеса. Таким образом, бразилец смог прервать победную серию Жамалдаева, которая длилась шесть лет.