Магомед Исмаилов: Я смог бы победить Емельяненко, потому что люблю удивлять 33-летний Исмаилов – боец российской лиги АСА. На данный момент он провел 19 боев и одержал 16 побед.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов, выступающий в полутяжелой весовой категории, оценил свои шансы на победу в бою против Александра Емельяненко.

«На ваш вопрос, смог бы я противостоять Александру, хочу ответить: я смог бы его победить. Не потому, что он слабый. Потому что я люблю удивлять», – заявил Исмаилов в своем Instagram.

Что касается Емельяненко, то 29 ноября россиянин проведет поединок по правилам бокса против отечественного стронгмена Михаила Кокляева.