Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон? С ним легче вести борьбу, чем с Порье Последнее поражение 35-летний американец потерпел в 2012 году.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил уровень борьбы Тони Фергюсона. Ранее сообщалось, что именно он станет следующим соперником россиянина.

«Не думаю, что у него будет преимущество в партере. На мой взгляд, с ним легче вести борьбу, чем с Порье. Многие со мной не согласятся, но это мое мнение.

Я всю жизнь занимаюсь борьбой, и таким худым бойцам с тонкой талией тяжело от меня отвязаться», – сказал Нурмагомедов, чьи слова приводит Instagram Era MMA.

По словам менеджера Нурмагомедова, этот бой может пройти весной 2020 года. Сам боец заявлял, что хочет провести его в России.