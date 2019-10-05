Нурмагомедов – о бое против Фергюсона: Буду пахать и готовиться Ранее сообщалось, что их поединок может пройти весной 2020 года.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отметил сильные стороны американца Тони Фергюсона, а также заявил, что этот поединок станет самым сложным в его карьере.

«Это один из лучших бойцов мира. Человек, у которого уже 12 побед подряд. Буду пахать и готовиться. Это самый тяжелый поединок в моей карьере. Надеюсь, мы встретимся, потому что наш бой уже четыре раза срывался по разным причинам – то он получит травму, то я», – заявил Нурмагомедов, чьи слова приводит Era MMA.

На данный момент 31-летний россиянин провел 28 боев и одержал 28 побед. 35-летний Фергюсон в последний раз проигрывал в 2012 году. На данный момент его победная серия составляет 12 боев.