Чемпион UFC Уиттакер проиграл Адесанье нокаутом во 2-м раунде (видео) Последнее поражение 28-летний австралиец потерпел в 2014 году.

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В главном поединке турнира UFC, прошедшего в Мельбурне, чемпион организации Роберт Уиттакер проиграл нокаутом исландцу Исраэлю Адесанье, который владел временным титулом.

Их встреча завершилась во втором раунде. Уиттакер был отправлен в нокаут после обмена ударами.

Таким образом, 30-летний Адесанья стал новым чемпионом лиги в среднем весе и прервал победную серию Уиттакера из девяти боев.