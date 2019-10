Чемпион UFC Уиттакер проиграл Адесанье нокаутом во 2-м раунде (видео)

В главном поединке турнира UFC, прошедшего в Мельбурне, чемпион организации Роберт Уиттакер проиграл нокаутом исландцу Исраэлю Адесанье, который владел временным титулом.

Их встреча завершилась во втором раунде. Уиттакер был отправлен в нокаут после обмена ударами.

Таким образом, 30-летний Адесанья стал новым чемпионом лиги в среднем весе и прервал победную серию Уиттакера из девяти боев.

Adesanya drops Whittaker as the horn sounds in round 1! Wow! #UFC243 pic.twitter.com/lR0ss8amj8