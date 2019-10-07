Узбекский боец скончался после выступления в российском промоушене

Узбекский боец российской лиги АСА Бекзод Нурматов скончался на 28-м году жизни.
По информации источника, спортсмен умер в результате инсульта, который произошел накануне, 7 октября.
Тремя днями ранее Нурматов выступил на турнире АСА, где проиграл по решению судей россиянину Беслану Исаеву.
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