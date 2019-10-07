Узбекский боец скончался после выступления в российском промоушене - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 октября 2019 19:40ММАГичунцев Артур

Узбекский боец скончался после выступления в российском промоушене

Об этом сообщает Prosport.kz.

Узбекский боец российской лиги АСА Бекзод Нурматов скончался на 28-м году жизни.

По информации источника, спортсмен умер в результате инсульта, который произошел накануне, 7 октября.

Тремя днями ранее Нурматов выступил на турнире АСА, где проиграл по решению судей россиянину Беслану Исаеву.

Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Джокович выиграл турнир в Токио Хачанов победил Фоньини и вышел в полуфинал в Пекине Фоньини победил Рублева и вышел на Хачанова
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Евгений Ловчев: Получится ли у Тедеско? Об этом знают только Федун и Цорн Обозреватель «Советского спорта» подводит итоги 12-го тура РПЛ, хвалит Карпина, недоумевает по поводу состава «Спартака» и критикует новое поколение тренеров. 07.10.2019 19:40 Футбол Зибрак Артем
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Шамиль Шахбулатов: Мирзаев – хороший парень. Почему его недолюбливают? Российский боец Шамиль Шахбулатов рассказал о победе над Расулом Мирзаевым на турнире ACA 99. 29.09.2019 08:00 ММА Усачев Владислав
Была зеленая – стала черная. Туктамышева показала новую короткую программу Экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева легко выиграла короткую программу на этапе Кубка Санкт-Петербурга – с новой музыкой и очень высокими оценками. 26.09.2019 12:45 Фигурное катание Тигай Лев
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Месси расчехлил пушку. «Барселона» разгромила «Севилью» (видео) Большую часть матча гости ни в чем не уступали сопернику и запороли уйму моментов. «Барса» же сделала результат в течение восьми минут, а в концовке Месси забил со штрафного. 07.10.2019 00:00 Футбол Зибрак Артем
Новости
19:40 ММА Узбекский боец скончался после выступления в российском промоушене
19:26 Футбол Павел Мамаев – о переходе в «Ростов»: Сказали, что тренер хочет меня видеть
19:22 Хоккей «Магнитка» забросила три безответных шайбы «Салавату»
19:15 Хоккей «Автомобилист» дома обыграл «Трактор»
19:15 Футбол Агент Луческу сообщил о переговорах с «Динамо»
19:00 Футбол Россию и Шотландию рассудят датчане
18:50 Футбол Тренер сборной Голландии похвалила россиянок
18:43 Футбол СМИ: руководство «МЮ» даст Сульшеру время и денег
18:24 Футбол Скопинцев выбыл на неопределенный срок после контакта с Джикией
17:47 Хоккей «Сибири» хватило одной шайбы для победы над московским «Динамо»
17:34 Футбол Дмитрий Комбаров: Кононов не заслужил такой жесткой критики
17:25 Футбол Виталий Шашков: «Крылья Советов» не занимают время Шляхтина
17:19 Формула-1 Герман Тильке: Петербургская трасса будет одним из лучших треков
17:05 ММА Федор Емельяненко открылся явным фаворитом в бою против Квинтона Джексона
17:03 Бокс Шварценеггер пожелал удачи Емельяненко и Кокляеву
16:48 Футбол Дмитрий Комбаров: Звездной болезни у Соболева нет
16:32 ММА Боец UFC опубликовала жуткое фото травмы (18+)
16:25 Футбол Евгений Бушманов: Однозначно этот «Спартак» должен лучше играть
16:02 ММА Федор Емельяненко встретится с Джексоном в Японии
15:56 Футбол Ростовский СКА возглавил 33-летний специалист
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика