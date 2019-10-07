Джонс – об Адесанье: Пока этот парень наберется уверенности, я буду биться в тяжелом весе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 октября 2019 19:56ММАГичунцев Артур

Джонс – об Адесанье: Пока этот парень наберется уверенности, я буду биться в тяжелом весе

Ранее сообщалось, что их поединок может пройти в полутяжелом весе.

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс, владеющий титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе, заявил, что не собирается ждать, когда обладатель титула в среднем весе Исраэль Адесанье будет готов сразиться с ним в октагоне.

«Пока этот парень наберется уверенности, я, скорее всего, буду биться в тяжелом весе. Мне нет смысла ждать 2021 года, чтобы начать верить в себя», – написал Джонс в своем Twitter.

В эти выходные Адесанья победил австралийца Роберта Уиттакера и стал чемпионом в среднем весе, одержав 7-ю победу кряду.

Что касается Джонса, то в рамках UFC он одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Случилось это в декабре 2009 года.

Месси расчехлил пушку. «Барселона» разгромила «Севилью» (видео) Большую часть матча гости ни в чем не уступали сопернику и запороли уйму моментов. «Барса» же сделала результат в течение восьми минут, а в концовке Месси забил со штрафного. 07.10.2019 00:00 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U19 Агент Дмитрий Чельцов: Через несколько дней после отказа от Ляказетта «Зенит» купил Малкома Хулен Лопетеги – о разгроме от «Барселоны»: Сокрушительный и незаслуженный результат
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки
Мозалев вывел в финал Гран-при и себя, и Самсонова. Обзор турниров уик-энда В Загребе завершился предпоследний отборочный этап юниорской серии Гран-при. У России уже 11 мест в финале, который пройдет в Турине в начале декабря. 29.09.2019 13:00 Фигурное катание Тигай Лев
Отставка Хохлова и фиаско Гончаренко. Чем запомнился 12-й тур «Советский спорт» рассказывает о главных событиях прошедшего тура РПЛ. 07.10.2019 08:00 Футбол Безъязычный Алексей
Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей
Артемий Панарин: Майкл Фокс? Назад в будущее? А что это? После волевой победы над «Виннипегом» (6:4) в матче открытия сезона в Нью-Йорке ничуть не уставший новичок «Рейнджерс» Артемий Панарин, отметивший премьеру в «Медисон Сквер Гарден» голом и передачей, с шутками прибаутками пообщался с корреспондентом «Советского спорта» Виталием Славиным. 04.10.2019 10:00 Хоккей Славин Виталий
Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Новости
20:14 Футбол «Барселона» не рассчиталась с «Бордо» за Малкома
19:56 ММА Джонс – об Адесанье: Пока этот парень наберется уверенности, я буду биться в тяжелом весе
19:54 Хоккей Зибанеджад – лучший игрок первой игровой недели НХЛ
19:40 ММА Узбекский боец скончался после выступления в российском промоушене
19:26 Футбол Павел Мамаев – о переходе в «Ростов»: Сказали, что тренер хочет меня видеть
19:22 Хоккей «Магнитка» забросила три безответных шайбы «Салавату»
19:15 Хоккей «Автомобилист» дома обыграл «Трактор»
19:15 Футбол Агент Луческу сообщил о переговорах с «Динамо»
19:00 Футбол Россию и Шотландию рассудят датчане
18:50 Футбол Тренер сборной Голландии похвалила россиянок
18:43 Футбол СМИ: руководство «МЮ» даст Сульшеру время и денег
18:24 Футбол Скопинцев выбыл на неопределенный срок после контакта с Джикией
17:47 Хоккей «Сибири» хватило одной шайбы для победы над московским «Динамо»
17:34 Футбол Дмитрий Комбаров: Кононов не заслужил такой жесткой критики
17:25 Футбол Виталий Шашков: «Крылья Советов» не занимают время Шляхтина
17:19 Формула-1 Герман Тильке: Петербургская трасса будет одним из лучших треков
17:05 ММА Федор Емельяненко открылся явным фаворитом в бою против Квинтона Джексона
17:03 Бокс Шварценеггер пожелал удачи Емельяненко и Кокляеву
16:48 Футбол Дмитрий Комбаров: Звездной болезни у Соболева нет
16:32 ММА Боец UFC опубликовала жуткое фото травмы (18+)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика