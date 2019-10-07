Джонс – об Адесанье: Пока этот парень наберется уверенности, я буду биться в тяжелом весе

Американский боец смешанного стиля Джон Джонс, владеющий титулом чемпиона UFC в полутяжелом весе, заявил, что не собирается ждать, когда обладатель титула в среднем весе Исраэль Адесанье будет готов сразиться с ним в октагоне.
«Пока этот парень наберется уверенности, я, скорее всего, буду биться в тяжелом весе. Мне нет смысла ждать 2021 года, чтобы начать верить в себя», – написал Джонс в своем Twitter.
В эти выходные Адесанья победил австралийца Роберта Уиттакера и стал чемпионом в среднем весе, одержав 7-ю победу кряду.
Что касается Джонса, то в рамках UFC он одержал 25 побед и потерпел одно поражение. Случилось это в декабре 2009 года.
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