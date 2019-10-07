Харитонов: Тактаров и Емельяненко просыпаются с серьезного перепоя и начинают вызовы кидать На данный момент 39-летний уроженец Архангельской области выступает в американском промоушене Bellator.

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов отреагировал на заявление первого чемпиона UFC из РФ Олега Тактарова, а также отметил, что он, как и Александр Емельяненко, страдает от алкогольной зависимости.

«Я скажу честно, что они оба просыпаются с серьезного перепоя и начинают вызовы кидать. Несколько дней назад Тактаров бросил вызов, но я узнал только сегодня, что он вызвал меня на бой. Мне, чтобы с ним подраться, нужно руки за спиной связать или договориться, чтобы я 42 километра пробежал перед этим и силы были более-менее равны.

Человек неадекватные вещи говорит. Это все алкоголь. Я не говорю, что он неправильный спортсмен. Он добивался успеха. Но алкоголь делает с человеком неадекватные вещи. Я на бой не выйду. Повторю: либо руки нужно связать, либо что-то, чтобы было интересно смотреть этот бой. Мне 39 лет, Олегу уже 52 года. Если кому-то интересно организовать этот бой, я повторю: я не выйду. Нужно, чтобы были равные условия. Нужно придумать мне испытание, чтобы силы были равными», – сказал Харитонов, чьи слова приводит «Чемпионат».