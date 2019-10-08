Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову - Советский спорт
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08 октября 2019 00:49ММАГичунцев Артур

Макгрегор бросил вызов Нурмагомедову

Об этом бывший чемпион лиги сообщил в соцсети.

Ирландец Конор Макгрегор предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову провести поединок на турнире UFC в Москве.

В своем Twitter скандальный боец опубликовал пост, выложив фрагмент с их поединка, который прошел в октябре 2018 года. Он написал: «Давай потанцуем, детка». При этом Макгрегор прикрепил к записи ряд хэштегов (#москва, #обделалсявавтобусе и #бегаетииспражняетсяодновременно).

Первый поединок, прошедший 7 октября в Лас-Вегасе, завершился в пользу россиянина. Он победил ирландца удушающим приемом в 3-м раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

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