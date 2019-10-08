Тренер Сен-Пьера: Победитель боя Нурмагомедов – Фергюсон станет величайшим легковесом в истории

Фирас Захаби, наставник бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, высказался о возможном поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
«Думаю, этот бой по всем показателям превзойдет поединок Веласкеса и Вердума. Не сомневаюсь, его победитель станет величайшим легковесом в истории.
Просто посмотрите на достижения Хабиба и Тони. Да, я помню, что он срывался четыре раза, но нас ждут еще два: первый бой и реванш», – сказал Захаби в своем YouTube-канале.
На данный момент 31-летний Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. За всю карьеру в ММА он провел 28 боев и одержал 28 побед. Что касается 35-летнего Фергюсона, то американец не знает поражений с 2012 года.
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