Тренер Сен-Пьера: Победитель боя Нурмагомедов – Фергюсон станет величайшим легковесом в истории - Советский спорт
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08 октября 2019 16:21ММАГичунцев Артур

Тренер Сен-Пьера: Победитель боя Нурмагомедов – Фергюсон станет величайшим легковесом в истории

Ранее сообщалось, что их поединок может пройти весной 2020 года.

Фирас Захаби, наставник бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, высказался о возможном поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

«Думаю, этот бой по всем показателям превзойдет поединок Веласкеса и Вердума. Не сомневаюсь, его победитель станет величайшим легковесом в истории.

Просто посмотрите на достижения Хабиба и Тони. Да, я помню, что он срывался четыре раза, но нас ждут еще два: первый бой и реванш», – сказал Захаби в своем YouTube-канале.

На данный момент 31-летний Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. За всю карьеру в ММА он провел 28 боев и одержал 28 побед. Что касается 35-летнего Фергюсона, то американец не знает поражений с 2012 года.

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