Александр Емельяненко: У меня нет никакого конфликта с братом Российский тяжеловес Александр Емельяненко рассказал, что у него нет никакого конфликта с братом Федором.

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- У меня нет никакого конфликта с братом Федором. Я набрал ему год назад. Мы поговорили по телефону. Я у него спросил, есть ли у него ко мне какие-то вопросы. Он ответил: «Нет, все нормально, я не обижаюсь. А ты что, обижаешься?» Я сказал, что нет, - приводит слова Емельяненко Sport24.ru.

Ранее стало известно, что российский боец Bellator Федор Емельяненко проведет три поединка - в Японии, Европе и Москве, после чего завершит свою спортивную карьеру. Ближайший бой Емельяненко проведет 29 декабря в Японии, а соперником россиянина станет американец Квинтон Джексон.

Добавим, что на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.