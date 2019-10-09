Боец Нурматов похоронен в Узбекистане Узбекистанский боец смешанного стиля (ММА) Бекзод Нурматов похоронен в среду у себя на родине, сообщает ТАСС со ссылкой на семью спортсмена.

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Напомним, что Нурматов скончался в ночь на понедельник от инсульта. Он впал в кому после поединка против Беслана Исаева на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100.

В своей карьере Нурматов провел 13 поединков, 11 из которых выиграл и в двух потерпел поражение.