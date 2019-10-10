Емельяненко – о стычке с Кокляевым: Ему не хватило ни опыта, ни интеллекта 29 ноября спортсмены проведут бой по правилам бокса, который пройдет в Москве.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о потасовке с отечественным стронгменом Михаилом Кокляевым.

Напомним, во время очной ставки последний бросил бейсболку в Емельяненко. Александр сумел поймать ее и отправил обратно, угодив Кокляеву в лицо и рассек сопернику бровь.

«Все видели, как сидел Михаил и нервничал, думая, как напасть на меня. Ему не хватило ни опыта, ни интеллекта. В итоге он вскочил, а кепка прилетела обратно. Есть же даже фото его лица вблизи. Разве можно постановочно рассечь бровь? Это просто Миша получил кепкой в глаз», – цитирует Емельяненко Sport24.ru.

На данный момент Емельяненко одержал 28 побед в ММА. Также он провел один бой в боксе (ничья). Что касается Кокляева, то ранее он не выступал в соревнованиях по правилам смешанных единоборств. Михаил является Мастером спорта по тяжелой атлетике.