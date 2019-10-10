Менеджер Хабиба – Фергюсону: Тащи свою задницу, получай и проваливай На данный момент 35-летний американец является основным претендентом на бой с непобежденным уроженцем Дагестана.

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Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, призвал Тони Фергюсона подписать контракт на поединок.

«Тащи сюда свою задницу в марте или апреле, получай и проваливай, после чего можешь завершить карьеру. Вот и все», – приводит слова менеджера ESPN.

В крайнем поединке 31-летний Нурмагомедов победил американца Дастина Порье. Фергюсон минувшим летом одолел соотечественника Дональда Серроне. На данный момент Хабиба и Тони победная серия в UFC из 12 боев.