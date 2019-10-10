Лобов и Найт проведут реванш 16 ноября

Промоушен по проведению кулачных боев Bare Knuckle FC объявил о реванше между российским бойцом Артемом Лобовым и американцем Джейсоном Найтом. Поединок возглавит турнир BKFC 9, который состоится 16 ноября в городе Билокси.
Напомним, первый бой между Лобовым и Найтом прошел 6 апреля этого года на турнире BKFC 5 также в Билокси. После этого 33-летний Лобов одержал еще одну победу – 22 июня над Полом Малиньяджи.
Отметим, что как и Лобов, Найт ранее выступал в UFC: с 2016 по 2018 годы он провел в промоушене восемь поединков и выиграл четыре из них. У Лобова две победы в шести боях также с 2016 по 2018 годы.
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