Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе В ночь с 12 на 13 октября в Тампе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 161.

Новости СМИ2 В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.