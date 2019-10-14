Дана Уайт: Нам нужно организовать бой Хабиба с Фергюсоном Президент UFC рассказал о раскладе предстоящих боев в легком дивизионе.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, какой следующий бой ждет чемпиона в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

«Сейчас нам нужно организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном, – приводит TMZ.com слова Уайта. – Посмотрим, как все получится, и где после этого окажется Джастин Гэтжи.

Конор (Макгрегор) думает только о реванше с Хабибом, что ставит Джастина в режим ожидания. Если же Конор хочет подраться с Гэтжи, то я – за».

Напомним, 7 сентября 31-летний российский боец во второй раз защитил свой титул, победив американца Дастина Порье. В то же время 35-летний Фергюсон не выступал с июня, когда техническим нокаутом был сильнее Дональда Серроне.