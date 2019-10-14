Дана Уайт: Нам нужно организовать бой Хабиба с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт рассказал о том, какой следующий бой ждет чемпиона в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.
«Сейчас нам нужно организовать бой Хабиба с Тони Фергюсоном, – приводит TMZ.com слова Уайта. – Посмотрим, как все получится, и где после этого окажется Джастин Гэтжи.
Конор (Макгрегор) думает только о реванше с Хабибом, что ставит Джастина в режим ожидания. Если же Конор хочет подраться с Гэтжи, то я – за».
Напомним, 7 сентября 31-летний российский боец во второй раз защитил свой титул, победив американца Дастина Порье. В то же время 35-летний Фергюсон не выступал с июня, когда техническим нокаутом был сильнее Дональда Серроне.
Ковальчук заиграл лучше. Но ему все равно не хватает стабильности «Советский спорт» рассказывает о ренессансе Ильи Ковальчука. 14.10.2019 10:30 Хоккей Костяев Иван Динияр Билялетдинов: Эта сборная способна дойти до полуфинала Евро Один из участников самого успешного для сборной России Евро-2008 поделился мнение о досрочном попадании команды на Евро-2020. 13.10.2019 22:00 Футбол Григорьевская Юлия Артемий Панарин: Зачем вы лезете мне под кожу? На сей раз в раздевалке «Рейнджерс» я оказался единственным российским журналистом. Однако пресс-служба клуба и его самый высокооплачиваемый игрок повели себя на удивление агрессивно. Неужели так сильно расстроились из-за первого поражения в сезоне – 1:4 от «Эдмонтона»? 13.10.2019 09:30 Хоккей Славин Виталий Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Чемпион взял Казань. До встречи в финале? Обладатели Кубка Гагарина двух последних сезонов, лидеры конференций «Ак Барс» и ЦСКА завершили выяснять отношения в регулярном чемпионате. 11.10.2019 21:30 Хоккей Домрачев Владислав Не парились в плюс 30. Сборная России разгромила Кипр и сыграет на Евро-2020 Команда Станислава Черчесова уже к середине первого тайма забила два мяча киприотам, а всего отгрузила пять, убедительно оформив выход на чемпионат Европы. 13.10.2019 21:00 Футбол Мощенко Захар Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Корешков не смог добить Ларкина и проиграл, Токов порадовал Федора (видео) В Темекуле (Калифорния, США) прошел турнир по смешанным единоборствам Bellator 229. Анатолий Токов победил своего соперника, а Андрей Корешков проиграл Лоренцу Ларкину. 05.10.2019 06:30 ММА Ващенко Сергей Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина. 06.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав