Хабиб Нурмагомедов: Мы должны подраться с Фергюсоном, других соперников нет

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своем следующем сопернике.
«Скорее всего, им будет Тони Фергюсон, – сказал 31-летний российский боец в интервью YouTube-каналу Netcast Zone. – Других соперников больше нет. Он заслуживает этого, и мы должны подраться.
Реванш с Конором (Макгрегором)? Это зависит не от меня, а от него. Он должен заслужить этот бой. Он может просить все, что угодно, но это ничего не изменит. Ему нужно вернуться, одержать несколько побед. Тогда посмотрим».
Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора 7 октября 2018 года. После этого 31-летний ирландец не провел ни одного боя.
Нурмагомедов остается непобежденным, одержав 28 побед в 28 поединках.
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