Хабиб Нурмагомедов: Мы должны подраться с Фергюсоном, других соперников нет Чемпион UFC считает, что Макгрегор должен заслужить реванш с ним.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о своем следующем сопернике.

«Скорее всего, им будет Тони Фергюсон, – сказал 31-летний российский боец в интервью YouTube-каналу Netcast Zone. – Других соперников больше нет. Он заслуживает этого, и мы должны подраться.

Реванш с Конором (Макгрегором)? Это зависит не от меня, а от него. Он должен заслужить этот бой. Он может просить все, что угодно, но это ничего не изменит. Ему нужно вернуться, одержать несколько побед. Тогда посмотрим».

Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора 7 октября 2018 года. После этого 31-летний ирландец не провел ни одного боя.

Нурмагомедов остается непобежденным, одержав 28 побед в 28 поединках.