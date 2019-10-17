Александр Шлеменко: Избиение Мирзаева – это чисто криминальная история - Советский спорт
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17 октября 2019 12:22ММАЛипкин Антон

Александр Шлеменко: Избиение Мирзаева – это чисто криминальная история

Нападение на Мирзаева произошло 31 декабря 2016 года

Российский боец MMA Александр Шлеменко высказался о появившемся видео избиения бойца Расула Мирзаева, отметив, что не очень хорошо разбирается в его конфликте с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не особо интересовался, что у них случилось, из-за чего, – приводит Eurosport.ru слова Шлеменко. – Это чисто криминальная история, поэтому в ней, наверное, должны разбираться правоохранительные органы. Но насколько я знаю, у Расула к Хабибу нет претензий».

Отметим, что нападение на Мирзаева произошло 31 декабря 2016 года. Видео было опубликовано на этой неделе в телеграм-канале Mash.

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