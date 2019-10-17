Нурмагомедов отказался от пресс-конференции Чемпион UFC покинул здание агентства.

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов не появился на собственной пресс-конференции, которая была запланирована в четверг в МИА «Россия Сегодня».

Начало общения 31-летнего российского бойца с журналистами было намечено на 11:00 (мск). Однако сначала пресс-конференцию задержали на час, после чего Нурмагомедов покинул здание агентства.

Напомним, в сентябре в ОАЭ Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и во второй раз защитил свой чемпионский титул.

Ожидается, что следующий бой он проведет в 2020 году, а его соперником станет другой американский боец – Тони Фергюсон.