Нурмагомедов отказался от пресс-конференции

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов не появился на собственной пресс-конференции, которая была запланирована в четверг в МИА «Россия Сегодня».
Начало общения 31-летнего российского бойца с журналистами было намечено на 11:00 (мск). Однако сначала пресс-конференцию задержали на час, после чего Нурмагомедов покинул здание агентства.
Напомним, в сентябре в ОАЭ Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и во второй раз защитил свой чемпионский титул.
Ожидается, что следующий бой он проведет в 2020 году, а его соперником станет другой американский боец – Тони Фергюсон.
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