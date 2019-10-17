Нурмагомедов отказался от пресс-конференции - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 октября 2019 12:30ММАЛипкин Антон

Нурмагомедов отказался от пресс-конференции

Чемпион UFC покинул здание агентства.

Чемпион UFC в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов не появился на собственной пресс-конференции, которая была запланирована в четверг в МИА «Россия Сегодня».

Начало общения 31-летнего российского бойца с журналистами было намечено на 11:00 (мск). Однако сначала пресс-конференцию задержали на час, после чего Нурмагомедов покинул здание агентства.

Напомним, в сентябре в ОАЭ Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и во второй раз защитил свой чемпионский титул.

Ожидается, что следующий бой он проведет в 2020 году, а его соперником станет другой американский боец – Тони Фергюсон.

Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. 12.10.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Ведущий пресс-конференции: Хабиб должен сейчас быть в Кремле Нурмагомедов отказался от пресс-конференции Александр Шлеменко: Избиение Мирзаева – это чисто криминальная история
Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай
Медведев – настоящий Зверь. Даниил разгромил Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае Даниил Медведев вышел в шестой финал подряд и выиграл четвертый титул в сезоне, став лучшим на китайском «Мастерсе». В решающей встрече он уничтожил Александра Зверева – 6:4, 6:1. А в чемпионской гонке обошел Федерера. 13.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Бивол: Никогда не думал, что подерусь с Лениным Российский боксер и чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе (до 79.7 кг) Дмитрий Бивол рассказал о предстоящем поединке против доминиканца Ленина Кастильо. 08.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Дмитрий Бивол: Узнаем больше о моем будущем после боя Гвоздик – Бетербиев Дмитрий Бивол: Интересно ли встретиться с Альваресом? Конечно Бивол победил Кастильо и защитил титул чемпиона WBA
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Манчини бьет рекорды, финны творят историю По итогам октябрьских матчей картина финальной стадии Евро-2020 приобрела еще более реальные очертания. Шестыми участниками турнира стали испанцы. 16.10.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей
Мамин вспомнил финал. Как ЦСКА победил «Динамо» Московское дерби силовиков не оставило равнодушных. Пусть и собрало на трибунах «ВТБ-Арены» меньше 9000 зрителей. 16.10.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Питтсбург» победил без Малкина, Радулов начал набирать очки «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 17.10.2019 10:09 Хоккей Костяев Иван
Новости
12:36 ММА Ведущий пресс-конференции: Хабиб должен сейчас быть в Кремле
12:30 ММА Нурмагомедов отказался от пресс-конференции
12:22 ММА Александр Шлеменко: Избиение Мирзаева – это чисто криминальная история
11:29 Футбол Сергей Семак: Очки, набранные «Ростовом», абсолютно заслуженные
11:22 Футбол Сергей Семак: Травм нет, но матчи сборных – всегда проблема для тренеров
11:15 Футбол Доменико Тедеско: Меня не волнуют лайки и дизлайки
11:10 Футбол Доменико Тедеско: Для меня Джикия – член тренерского штаба
10:58 Футбол Доменико Тедеско: Думаю, Черчесов отличный мужик
10:44 Футбол Доменико Тедеско: У «Спартака» непростая ситуация, но, все проанализировав, я подписал контракт
10:14 Хоккей Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
10:06 Футбол Тео Эрнандес: У Пиоли четкие идеи, «Милан» может быть в четверке
23:54 Баскетбол УНИКС вырвал победу в матче с «Нантером»
23:28 Футбол На матч женских сборных Англии и Германии продано около 90 000 билетов
23:05 Олимпиада Министр спорта – о словах Гануса: Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания
22:51 Футбол Станислав Черчесов: Только главные тренеры ничего не понимают в футболе
22:44 Баскетбол УГМК обыграл «Касторс Брен» в Евролиге
22:41 Футбол Зинченко сделал предложение девушке на главном стадионе Украины
22:40 Хоккей Вадим Шипачев: Когда все стараются, шайба залетает. Значит, мы что-то плохо делали
22:15 Футбол Дани Алвес: В Париже полно гребаных расистов
21:59 Россия – шестая в медальном зачете Всемирных пляжных игр
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика