Ведущий пресс-конференции: Хабиб должен сейчас быть в Кремле Нурмагомедов не стал общаться с журналистами на запланированной пресс-конференции.

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Ведущий пресс-конференции чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Александр Загорский объяснил, почему российский боец покинул здание МИА «Россия Сегодня».

«Хабиб должен сейчас быть в Кремле», – сказал Загорский.

Напомним, начало общения Нурмагомедова с журналистами было намечено на 11:00 (мск). Однако сначала пресс-конференцию задержали на час, после чего боец покинул здание агентства.

В сентябре в ОАЭ Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и во второй раз защитил свой чемпионский титул.

Ожидается, что следующий бой он проведет в 2020 году, а его соперником станет Тони Фергюсон, также представляющий США.