Умар Нурмагомедов: Наша семья непричастна к нападению на Мирзаева На бойца ММА напали 31 декабря 2016 года

Загрузка...

Российский боец Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его семья непричастна к избиению бойца Расула Мирзаева.

«Причастна ли наша семья к этому? Абсолютно непричастна, – приводит «Чемпионат.com» слова Нурмагомедова. – У них была стычка, Расул сам об этом рассказывал.

Он сидел с Артемом Лобовым, подошли к нему ребята, начали докапываться до Артема. Он дал им сдачи. Причастности нашей семьи вообще ноль. Наоборот, наш брат ему говорил: Расул, будь осторожен, они хотят что-то сделать».

Отметим, что нападение на Мирзаева произошло 31 декабря 2016 года. Видео было опубликовано на этой неделе в телеграм-канале Mash.