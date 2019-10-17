Умар Нурмагомедов: Наша семья непричастна к нападению на Мирзаева - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 октября 2019 13:10ММАЛипкин Антон

Умар Нурмагомедов: Наша семья непричастна к нападению на Мирзаева

На бойца ММА напали 31 декабря 2016 года

Российский боец Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что его семья непричастна к избиению бойца Расула Мирзаева.

«Причастна ли наша семья к этому? Абсолютно непричастна, – приводит «Чемпионат.com» слова Нурмагомедова. – У них была стычка, Расул сам об этом рассказывал.

Он сидел с Артемом Лобовым, подошли к нему ребята, начали докапываться до Артема. Он дал им сдачи. Причастности нашей семьи вообще ноль. Наоборот, наш брат ему говорил: Расул, будь осторожен, они хотят что-то сделать».

Отметим, что нападение на Мирзаева произошло 31 декабря 2016 года. Видео было опубликовано на этой неделе в телеграм-канале Mash.

Овечкин забил на глазах сына, Ничушкин подрался «Советский спорт» рассказывает о самых интересных матчах дня в НХЛ. 15.10.2019 08:00 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ «Сент-Луис» посетил Белый дом и встретился с Трампом Стивен Стэмкос: Василевский и бригады меньшинства наглухо закрыли «Монреаль»
Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Шанхае. Во вторник он разгромил британца Кэморона Норри (6:3, 6:1) и вышел в третий круг. 08.10.2019 20:15 Теннис Мысин Николай
Почему матчи сборных осенью надо отменять Все мы радуемся досрочному выходу сборной России на Евро-2020. Наверняка схожие эмоции испытывают сейчас болельщики Украины, Испании, Италии, Польши, Бельгии… Зато клубам впору кричать караул. 17.10.2019 08:00 Футбол Зибрак Артем
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Чепиков: На первые этапы Кубка мира акцентировано едет сборная России Подчуфарова будет выступать за Словению Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России
Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Косторная против Туктамышевой: первый раунд – за Аленой В Финляндии стартовал турнир серии «Челленджер». В короткой программе Алена Косторная опередила другую россиянку – Елизавету Туктамышеву. 11.10.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай
Илья Авербух: Я не могу научить Медведеву прыгать четверные В пятницу в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при. Призер Олимпиады, чемпион мира, а ныне продюсер ледовых шоу рассказал о возможных раскладах стартующего сезона. 16.10.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Манчини бьет рекорды, финны творят историю По итогам октябрьских матчей картина финальной стадии Евро-2020 приобрела еще более реальные очертания. Шестыми участниками турнира стали испанцы. 16.10.2019 15:30 Футбол Безъязычный Алексей
Новости
13:23 Футбол Сергей Семак: Изначально надеялись, что Малком может обойтись консервативными методами лечения
13:10 ММА Умар Нурмагомедов: Наша семья непричастна к нападению на Мирзаева
13:05 Футбол Сергей Семак: Шомуродов действует блестяще, он открытие чемпионата
12:36 ММА Ведущий пресс-конференции: Хабиб должен сейчас быть в Кремле
12:30 ММА Нурмагомедов отказался от пресс-конференции
12:22 ММА Александр Шлеменко: Избиение Мирзаева – это чисто криминальная история
11:29 Футбол Сергей Семак: Очки, набранные «Ростовом», абсолютно заслуженные
11:22 Футбол Сергей Семак: Травм нет, но матчи сборных – всегда проблема для тренеров
11:15 Футбол Доменико Тедеско: Меня не волнуют лайки и дизлайки
11:10 Футбол Доменико Тедеско: Для меня Джикия – член тренерского штаба
10:58 Футбол Доменико Тедеско: Думаю, Черчесов отличный мужик
10:44 Футбол Доменико Тедеско: У «Спартака» непростая ситуация, но, все проанализировав, я подписал контракт
10:14 Хоккей Макдэвид признан первой звездой дня в НХЛ
10:06 Футбол Тео Эрнандес: У Пиоли четкие идеи, «Милан» может быть в четверке
23:54 Баскетбол УНИКС вырвал победу в матче с «Нантером»
23:28 Футбол На матч женских сборных Англии и Германии продано около 90 000 билетов
23:05 Олимпиада Министр спорта – о словах Гануса: Для таких серьезных обвинений нужны весомые основания
22:51 Футбол Станислав Черчесов: Только главные тренеры ничего не понимают в футболе
22:44 Баскетбол УГМК обыграл «Касторс Брен» в Евролиге
22:41 Футбол Зинченко сделал предложение девушке на главном стадионе Украины
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика