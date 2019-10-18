Боец MMA накануне боя проиграл 200 тысяч долларов в казино Асатрян сходил в казино перед поединком с Раймиссоном Бруно в Сочи.

Боец MMA Вартан Асатрян проиграл в одном из казино Сочи 200 тысяч долларов накануне боя с бразильцем Раймиссоном Бруно в рамках турнира Fight Nights Global 95, сообщает Sport24.ru. Об этом рассказал сотрудник сочинского казино, который стал свидетелем ситуации.

«Я тоже мельком слышал эту информацию, но с Вартаном еще не общался, – сказал президент Fight Nights Global Камил Гаджиев. – Вообще, от Асатряна можно и не такого ожидать».

Отметим, что Асатрян выступает в смешанных единоборствах с 2011 года, а в Fight Nights Global дебютировал в феврале 2017 года. На его счету три победы при двух поражениях в организации. Свой предыдущий поединок 6 апреля этого года Асатрян проиграл другому российскому бойцу Али Багаутинову на турнире Fight Nights Global 92 в Москве.

Главным событием предстоящего турнира в Сочи станет бой Багаутинова и Жалгаса Жумагулова из Казахстана.