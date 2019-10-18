Кокляев провел тренировку со Шлеменко Российский стронгмен Михаил Кокляев провел тренировку с российским бойцом смешанного стиля Александром Шлеменко.

«Провели совместную тренировку с Михаилом Кокляевым», - подписал Шлеменко совместную фотографию, опубликова ее в своем Instagram.

Напомним, что российский боец ММА Александр Емельяненко подписал контракт на бой по правилам бокса против 40-летнего экс-пауэрлифтера Михаила Кокляева. Их поединок пройдет 29 ноября.

Добавим, что Емельяненко одержал 28 побед в 36 поединках на турнирах по смешанным единоборствам. Также он провел один бой в боксе (ничья). Кокляев ранее не выступал в соревнованиях по правилам бокса.