Магрегор проведет пресс-конференцию в Москве Ирландец прилет в Россию на этой неделе.

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Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве, сообщает ТАСС. Общение 31-летнего ирландца с журналистами запланировано на 24 октября.

Как сообщают организаторы, Макгрегор планирует рассказать о своих ближайших планах в России, режиме тренировок и текущей физической форме.

«Возможно, он сделает заявления о скором возвращении в октагон», – говорится в заявлении организаторов.

Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с 6 октября 2018 года, когда в Лас-Вегасе потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке легкого дивизиона. Всего в 25 боях в ММА на счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения.