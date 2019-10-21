Магрегор проведет пресс-конференцию в Москве - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 октября 2019 12:06ММАЛипкин Антон

Магрегор проведет пресс-конференцию в Москве

Ирландец прилет в Россию на этой неделе.

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве, сообщает ТАСС. Общение 31-летнего ирландца с журналистами запланировано на 24 октября.

Как сообщают организаторы, Макгрегор планирует рассказать о своих ближайших планах в России, режиме тренировок и текущей физической форме.

«Возможно, он сделает заявления о скором возвращении в октагон», – говорится в заявлении организаторов.

Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с 6 октября 2018 года, когда в Лас-Вегасе потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке легкого дивизиона. Всего в 25 боях в ММА на счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения.

Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года. 21.10.2019 09:39 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Магрегор проведет пресс-конференцию в Москве Дана Уайт: Конор больше не диктует условия, поэтому слово за Хабибом Сен-Пьер провел тренировку под руководством Фредди Роуча
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав
Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Пошли не с той карты. Неудачный старт Туктамышевой и Щербаковой в Лас-Вегасе В США начался первый этап Гран-при-2019. Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева после короткой программы занимают лишь четвертое и пятое места. 19.10.2019 11:57 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Артур Дмитриев: Щербакова технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при Анна Щербакова: Старалась просто не зацикливаться на вчерашнем прокате
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:41 Теннис Мысин Николай
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Клопп ни разу не выигрывал на «Олд Траффорд». В воскресенье – новая попытка «Ливерпуль» в шести последних матчах ни разу не обыграл «МЮ» в гостях. Последняя неудача в феврале стоила «красным» чемпионского титула. 20.10.2019 13:03 Футбол Зибрак Артем
Аткинсон заVARил кашу. «МЮ» прервал победную серию «Ливерпуля» (видео) «Манчестер Юнайтед» связал «Ливерпуль» по рукам и ногам и довел домашнюю серию без поражений против «красных» до семи матчей. Только вот свой мяч хозяева забили с нарушением правил. 20.10.2019 20:38 Футбол Зибрак Артем
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
12:16 Футбол Жозе Моуринью: Нечестно сравнивать защитников с ван Дейком, у него невозможно найти слабые стороны
12:06 ММА Магрегор проведет пресс-конференцию в Москве
12:00 Футбол «Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» (фото)
11:52 Хоккей Яромир Ягр: Научился в России тому, что веру в Бога не надо скрывать
11:42 Футбол Игрока «молодежки» «Рубина» Фомина перевели из реанимации в палату хирургического отделения
11:33 Футбол «Молодежка» «Спартака» поддержала игрока «Рубина», который оказался в больнице после матча команд
11:24 Футбол Стефано Пиоли: Надеюсь, «Милан» сможет извлечь уроки из ошибок
11:08 Футбол Каррера стал основным претендентом на пост главного тренера «Дженоа»
10:56 Футбол «Барселона» следит за игрой полузащитника «Шальке» Харита
10:44 Теннис Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке, Хачанов опустился на 17-е
10:33 Теннис Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP
10:17 Футбол Александр Соболев: Игра с «Оренбургом» – одна из самых сложных в сезоне
10:03 Теннис Павлюченкова поднялась на 30-е место чемпионской гонки WTA
10:00 «Чемпионы против: пластик в океане». Новый ролик проекта «Сила в твоих руках»
09:50 Теннис Бенчич поднялась на седьмое место в рейтинге WTA, Павлюченкова вернулась в топ-30
09:27 Футбол «Реал» провел переговоры с Моуринью
06:45 Хоккей «Вашингтон» победил «Чикаго», у Овечкина – гол, у Кузнецова и Орлова – по передаче
23:50 Футбол «Севилья» обыграла «Леванте»
23:40 Футбол «Милан» упустил победу в первом матче при Пиоли
23:11 Футбол Слуцкий зарабатывает в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика