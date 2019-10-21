Макгрегор отреагировал на информацию о скором приезде в Москву Ранее об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор репостнул в соцсети несколько записей о своем приезде в Москву, который намечен на 24 октября.

По официальной информации, в этот день 31-летний ирландец даст пресс-конференцию, в ходе которой расскажет о своих планах на ближайшее время.

В крайнем поединке Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Бой за звание чемпиона UFC в легком весе состоялся в октябре 2018 года и завершился в пользу уроженца Дагестана удушающим приемом. После этого ирландец несколько раз просил руководство лиги организовать реванш и, как пишет пресса, он готов это сделать в на турнире в России.