Фергюсон – Джонсу: Твой папа знает, кто настоящий чемпион Судя по всему, Фергюсон готов перебраться в другую весовую категорию.

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Американец Тони Фергюсон устроил выпад на соотечественника Джона Джонса, который является чемпионом UFC в полутяжелом весе.

«Он постоянно несет всякую чушь. Хочешь снова сыграть? Ты помнишь, как это было в колледже? Я готов подняться в твой вес и сделать это снова. Я разговаривал с твоим отцом, он знает, кто настоящий чемпион», – написал Фергюсон в своем Twitter.

На сегодняшний день Джонс является первым номером рейтинга UFC. Он потерпел одно поражение в лиге. Случилось это в 2009 году.