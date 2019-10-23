Чемпион ACA Туменов проведет защиту титула против Ушукова

Для Альберта Туменова по прозвищу “Энштейн” это будет первая защита престижного чемпионского пояса, завоеванного в бою с Мурадом Абдулаевым. В активе спортсмена, который считается одним из опасных и нестандартных ударников, 21 победа при четырех поражениях. Ранее выступавший в UFC Туменов, перешел в российскую лигу, где владел титулом чемпиона ACB и до сих пор не знает поражений в организации.
На счету его соперника Беслана Ушукова, в прошлом чемпиона WFCA, 17 побед и три поражения. Беслан является сотрудником Специального отряда быстрого реагирования «Терек».
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