Буторин попробует отобрать чемпионский пояс ACA у Ягшимурадова 14 декабря в Санкт-Петербурге чемпион ACA в полутяжелом весе Довлетджан Ягшимурадов из Туркменистана будет отстаивать пояс в поединке с российским бойцом Алексеем Буториным.

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В феврале 2019 года Довлетджан Ягшимурадов стал первым обладателем титула чемпиона ACA, одолев техническим нокаутом поляка Карола Селински.

Алексей Буторин из Санкт-Петербурга входит в топ нокаутеров своего веса. Только один поединок в его карьере дошел до решения судей. За плечами Алексея 15 побед, 14 из которых одержаны нокаутами и одна сабмишеном. В последнем бою Буторин финишировал казахстанского бойца Евгения Егембердиева.

Чемпионский бой станет главным событием турнира ACA 103 в Санкт-Петербурге в “Сибур Арена”.