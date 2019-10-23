Конор Макгрегор: В поединке Нурмагомедова и Фергюсона ставлю на Хабиба В четверг ирландец проведет пресс-конференцию в Москве.

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался о исходе возможного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

«Будет интересно посмотреть, но мне кажется Хабиб его победит, – сказал 31-летний ирландец, слова которого приводит AllBoxing.ru. – Но нужно видеть обстоятельства, потому что любой может победить в любой день. Тони тоже очень сильный боец, он стойкий. Его роняли более мелкие бойцы, но он вставал. Я ставлю на Хабиба».

Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с 6 октября 2018 года, когда в Лас-Вегасе потерпел поражение от Нурмагомедова в титульном поединке легкого дивизиона. Всего в 25 боях в ММА на счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения.

В четверг у ирландца запланирована пресс-конференция в Москве.