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23 октября 2019 11:21ММАЛипкин Антон

Джуниор Сантос показал свою травмированную ногу

Бразилец снялся с боя с Волковым на турнире в Москве.

Бразильский боец UFC Джуниор Дос Сантос рассказал о своей травме, из-за которой он не сможет выступить на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

«Я тренировался в прошлую пятницу в спортзале, – приводит слова 35-летнего бразильца официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – В субботу у меня на ноге появилась небольшая травма, и я лечил ее, как обычно, кладя лед и принимая противовоспалительные препараты.

В воскресенье не стало лучше, я заметил, что стало намного хуже, нога горела, место покраснело и болело. Тогда я понял, что это уже необычная травма».

При этом бразилец выложил фотографию из больницы, где проходит лечение.

Вместо Дос Сантоса соперником российского бойца Александра Волкова станет американец Грег Харди.

Турнир UFC Fight Night 163 пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.

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