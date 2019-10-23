Макгрегор дал пресс-конференцию в Киеве (видео)

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.26.03.2019 16:30БиатлонВолохов Юрий
ЦСКА побеждает и без Капризова. Чемпион выиграл у «Торпедо» и упрочил лидерствоЗарипов свой 700-й матч в КХЛ украсил голом, сочинцы продлили серию поражений, «Автомобилисту» не помог запасной вратарь, ЦСКА без Капризова не без приключений одолел дерзких автозаводцев – самое интересное в обзоре большого хоккейного понедельника.21.10.2019 22:00ХоккейДомрачев Владислав
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Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.11.06.2019 21:30БиатлонВолохов Юрий
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Старик Семин против «Старой синьоры». Сможет ли «Локомотив» увезти очки из ТуринаМатч «Ювентуса» и «Локомотива» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов станет противостоянием умудренных опытом аксакалов тренерского цеха – Юрия Семина и Маурицио Сарри.22.10.2019 09:00ФутболМощенко Захар
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Хованцева попросили из мужской сборнойВ тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30БиатлонВолохов Юрий
«Локо» устроил обморок для «Старой синьоры». И если бы не Дибала…Команда Юрия Семина едва не сотворила сенсацию, до 77-й минуте обыгрывая «Ювентус» на его поле в матче третьего тура Лиги чемпионов. Туринцев спас Пауло Дибала, оформивший дубль.23.10.2019 00:00ФутболМощенко Захар