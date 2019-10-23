Макгрегор дал пресс-конференцию в Киеве (видео) 24 октября ирландец выступит перед российскими журналистами. Мероприятие пройдет в Москве.

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Экс-чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор посетил Киев. Об этом 31-летний боец сообщил в своем Instagram.

Он выступил перед украинскими СМИ, ответив на ряд вопросов, а также сообщил, что в ближайшее время расскажет о следующем поединке.

Ранее Макгрегор изъявил желание провести реванш против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, которому проиграл в октябре 2018 года.