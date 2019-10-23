Нурмагомедов хочет провести бой на домашней арене «Зенита»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует провести бой на домашней арене «Зенита». Об этом сообщил гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов.
«Хабиб был у нас во время бизнес-форума и очень захотел провести бой на «Газпром Арене». Такая возможность всерьез рассматривается. Насколько мне известно, уже идут переговоры, чтобы действительно провести бой Нурмагомедова на «Газпром Арене», – приводит слова Литвинова «Матч ТВ».
Ранее Нурмагомедов отметил, что хочет побить рекорд посещаемости. Ради этого он готов принять реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
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