Нурмагомедов хочет провести бой на домашней арене «Зенита» В крайнем поединке уроженец Дагестана одолел американца Дастина Порье.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов планирует провести бой на домашней арене «Зенита». Об этом сообщил гендиректор «Газпром Арены» Владимир Литвинов.

«Хабиб был у нас во время бизнес-форума и очень захотел провести бой на «Газпром Арене». Такая возможность всерьез рассматривается. Насколько мне известно, уже идут переговоры, чтобы действительно провести бой Нурмагомедова на «Газпром Арене», – приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Ранее Нурмагомедов отметил, что хочет побить рекорд посещаемости. Ради этого он готов принять реванш с ирландцем Конором Макгрегором.