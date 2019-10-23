Отец Хабиба: Решайте, что будем делать с Конором в Москве Скандальный боец даст пресс-конференцию в четверг, 24 октября.

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, оставил запись в соцсети, посвященную скорому приезду в Москву ирландца Конора Макгрегора.

«Решайте, что будем делать с Конором в Москве», – написал специалист в своем Instagram.

Сегодня, 23 октября Макгрегор выступил перед украинскими журналистами в Киеве.

Добавим, что он встречался с Хабибом Нурмагомедовым осенью 2018 года и проиграл удушающим приемом. Перед началом поединка ирландец оскорблял отца россиянина, а также затрагивал его религиозные взгляды.