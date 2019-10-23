Конор Макгрегор: В боях замешена политика. Я провожу один бой и ухожу. Мне это не нравится В крайнем поединке ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, как обстоят дела с его возвращением в октагон.

«В данный момент я думаю про следующий бой. До прихода в UFC я дрался каждые две недели. Потом – каждые два месяца. А теперь в боях замешана политика. Я провожу один бой и ухожу. Мне это не нравится. Постоянство – одно из главных правил. Нужно драться постоянно. Как только мы заключим сделку на следующий бой и оставим политику в стороне, я буду продолжать драться, ведь по ходу своей карьеры я не получил много повреждений.

У меня есть желание продолжать. Возьмите мой путь перед боем с Эдди Альваресом. Этому предшествовала череда боев. Я вышел драться отточенным и готовым. И показал один из лучших боев за титул в истории UFC. Этот путь я собираюсь продолжить», – приводит слова Макгрегора Sport24.ru.

Ранее ирландец заявил, что хочет провести реванш с Нурмагомедовым. Завтра, 24 октября он даст пресс-конференцию в Москве, где расскажет о дальнейших планах.