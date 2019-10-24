Менджер Волкова: Нганноу еще улетит в нокаут от Саши Ранее камерунец заявил, что 31-летний уроженец Москвы отказался от поединка с ним.

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Иван Банников, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова, отреагировал на слова Фрэнсиса Нганноу.

«Тут Фрэнсис Нганноу говорил, что Александр дважды отказывался от боя с ним. Так вот, это я отказывался от боя, а Саша не знал про предложения. В первый раз, когда его предложили, он был никто и звать его было никак. А во второй – он был на серии из двух поражений, и мы выбирали из него и Деррика Льюиса, выбор был очевиден. Пусть он не переживает, он еще улетит в нокаут от Саши», – цитирует Банникова ТАСС.

9 ноября Волков сразится с американцем Грегом Харди на турнире UFC в Москве.