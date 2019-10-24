Дагестанцы приехали в отель Макгрегора (видео) Ирландец сказал, что дагестанцы от него бегают.

В московский отель «Ритц-Карлтон», где остановился бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, приехали дагестанцы.

Напомним, во время своей пресс-конференции в Москве 31-летний ирландец заявил, что дагестанцы от него бегают.

«Сегодня увидели обращение Конора, который сказал, что дагестанцы бегают от него. Мы приехали в отель «Ритц-Карлтон», они всячески пытаются сказать, что его здесь нет. Но мы решили аккуратно пиджачки скинуть и посидеть, подождать, пока он сверху спустится. Отель «Ритц». Дагестанцы ждут Конора», – сказал один из приехавших на видео, опубликованном в инстаграме khaabib_time.

Отметим, что в настоящее время Макгрегор находится на «ЦСКА Арене» на матче Лиги Европы ЦСКА – «Ференцварош».